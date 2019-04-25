Все католические церкви Шри-Ланки закрыты до улучшения ситуации с безопасностью

Все католические церкви на Шри-Ланке останутся закрытыми "до улучшения ситуации с безопасностью" на острове.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

"По совету служб безопасности мы держим все церкви закрытыми. Службы не будут проводиться до дальнейшего распоряжения", - приводит агентство слова представителя одного из местных храмов.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования задержаны свыше 70 человек.

После терактов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о закрытии всех школ в стране на двое суток, а также о прекращении работы университетов до дальнейшего распоряжения.