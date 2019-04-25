Число задержанных на Шри-Ланке по делу о терактах достигло 76

Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, унесших жизни 359 человек, достигло 76.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг, 25 апреля, портал Ada Derana.

Согласно информации, в ночь на четверг были задержаны 16 человек.

Ранее сообщалось о 60 задержанных.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо. Ещё одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике. В результате взрывов погибли 359 человек.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.