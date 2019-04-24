​Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.
В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.
Задержаны 40 подозреваемых.
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
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