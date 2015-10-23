​ВС США: Коалиция нанесла за сутки 15 ударов по ИГ в Ираке и один в Сирии

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Коалиция США нанесла за сутки 15 ударов в Ираке и один в Сирии по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенной в пятницу сводке Центрального командования ВС США.

В Сирии единственным авиаударом уничтожен автомобиль и миномет.

В Ираке удары наносились возле Мосула, Эр-Рамади, Синджара и других городов. Коалиция отчиталась об уничтожении ряда боевых позиций, командных пунктов, автомобилей, ликвидированы также самодельные бомбы и минометы.

США и ряд союзников осуществляют авиаудары по позициям ИГ с августа прошлого года в Ираке и с сентября прошлого года в Сирии. Коалиция заручилась поддержкой властей Ирака, но удары в Сирии проводятся без согласования с правительством этой страны.