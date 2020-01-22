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Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

Президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу врачи рекомендовали двухдневный покой и не исключили возможности заражения лихорадкой Денге, ожидаются результаты лабораторных исследований. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

"Президент сообщил о нехарактерном дискомфорте, и мы решили вернуться в столицу, чтобы провести полное обследование... В контексте эпидемии денге это, безусловно, вероятно..., наблюдается характерная клиническая картина", - сказал Массолени на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC Color.
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