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    Возросло число жертв разрушительного землетрясения на юго-западе Китая

    Подземные толчки ощущались и в столице Казахстана

    Баку. 9 август. REPORT.AZ/ Власти провинции Сычуань подтвердили гибель 12 человек в результате стихийного бедствия.

    Как передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные властей провинции Сычуань, число погибших в результате землетрясения возросло до 12 человек, пострадали 175 человек. Ранее сообщалось о 9 погибших.

    Местные власти не исключают, что число жертв стихийного бедствия еще вырастет: 28 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. А к проведению поисково-спасательной операции в уезде Цзючжайгоу привлекли около 1300 сотрудников военной полиции. Из пострадавшего от стихийного бедствия района эвакуировано около 30 тысяч человек. Не прекращающиеся повторные подземные толчки мешают проведению поисково-спасательных операций.

    А на западе Китая у границы с Казахстаном произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой выше шести. Подземные толчки ощущались и в столице Казахстана.

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