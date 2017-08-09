Возросло число жертв разрушительного землетрясения на юго-западе Китая

Баку. 9 август. REPORT.AZ/ Власти провинции Сычуань подтвердили гибель 12 человек в результате стихийного бедствия.

Как передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные властей провинции Сычуань, число погибших в результате землетрясения возросло до 12 человек, пострадали 175 человек. Ранее сообщалось о 9 погибших.

Местные власти не исключают, что число жертв стихийного бедствия еще вырастет: 28 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. А к проведению поисково-спасательной операции в уезде Цзючжайгоу привлекли около 1300 сотрудников военной полиции. Из пострадавшего от стихийного бедствия района эвакуировано около 30 тысяч человек. Не прекращающиеся повторные подземные толчки мешают проведению поисково-спасательных операций.

А на западе Китая у границы с Казахстаном произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой выше шести. Подземные толчки ощущались и в столице Казахстана.