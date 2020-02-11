Возросло число жертв коронавируса - ОБНОВЛЕНО

Число жертв коронавируса, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108, умерли в общей сложности 1016 человек, почти 4 тыс. выздоровели.

Случаев заражения вирусом в стране зафиксировано у 42 638 лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 40,1 тысячи заболевших и 908 умерших.

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Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось за сутки на 103, умерли в общей сложности 974 местных жителя, 2222 человека выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном во вторник на сайте регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении.

По его данным, число случаев заражения в провинции достигло 31728.