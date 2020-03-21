ВОЗ: В мире разрабатывается около 20 вакцин от COVID-19

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Сразу несколько стран занимаются поиском вакцины от вируса COVID-19, сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхоув.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса. По крайней мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются", - сказала М.Керхоув.

Выступавший на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн отметил важность соблюдения всех мер предосторожности при создании вакцины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.