О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19

ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19 Более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией
Другие страны
22 декабря 2020 г. 13:30
ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19

Всемирная организация здравоохранения созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

"ВОЗ созовет страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса”,- написал он.

Мутацию обнаружили еще в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией.

В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST COVID-19-un yeni növü ilə bağlı iclas çağırır
Версия на английском языке WHO to discuss strategies against new virus strain

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi