ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19

Более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией

Всемирная организация здравоохранения созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

"ВОЗ созовет страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса”,- написал он.

Мутацию обнаружили еще в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией.

В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах и Австралии.