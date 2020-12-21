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Страны мира закрывают сообщение с Британией

Страны мира закрывают сообщение с Британией Почти два десятка стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение Британией после того, как там был выявлен новый, более заразный штамм коронавируса
Другие страны
21 декабря 2020 г. 08:39
Страны мира закрывают сообщение с Британией

Почти два десятка стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение Британией после того, как там был выявлен новый, более заразный штамм коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мутацию выявили в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим было приостановлено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом

Авиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр – двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.

На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины. При этом Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.

В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщали, что следят за обстановкой в Великобритании

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