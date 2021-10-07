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ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S, которая, по мнению экспертов, сможет спасать ежегодно в Африке десятки тысяч детей.
Другие страны
7 октября 2021 г. 01:14
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S, которая, по мнению экспертов, сможет спасать ежегодно в Африке десятки тысяч детей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широко использовать первую в мире вакцину против малярии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на конференции в Женеве.

"Применения этой вакцины как дополнение к существующим средствам профилактики малярии может спасти десятки тысяч жизней молодых людей каждый год", - отметил Тедрос.

Он подчеркнул, что вакцина "безопасна". Однако, по данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины - ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

В то же время летом ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были привиты RTS,S и одновременно принимали противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK), которая разработала эту вакцину, обязуется поставлять нуждающимся до 15 млн доз препарата в год по цене, не более чем на 5% превышающей стоимость производства.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави. Вакцину против малярии разрабатывали около 30 лет.

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