ВОЗ назвала главную причину пандемии

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mirror .

По мнению экспертов, глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

В ВОЗ заключили, что у Китая "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы".

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.