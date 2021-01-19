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ВОЗ назвала главную причину пандемии

ВОЗ назвала главную причину пандемии Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса
Другие страны
19 января 2021 г. 00:35
ВОЗ назвала главную причину пандемии

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mirror.

По мнению экспертов, глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

В ВОЗ заключили, что у Китая "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы".

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Koronavirusun qlobal yayılmasına Çinin onu gizlətməsi səbəb olub

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