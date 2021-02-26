ВОЗ проверяет версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке в Ухане

Эксперты ВОЗ намерены установить точное местонахождение этого рынка

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможности возникновения коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Установить связь между "нулевым пациентом" и рынком "Хуанань", который считается эпицентром первой вспышки, не удалось.

По данным газеты, житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке. Этот случай позволил экспертам ВОЗ прийти к выводу о том, что вирус мог впервые передаться от животного к человеку ранее, чем считалось, и распространяться по Уханю еще до вспышки на рынке "Хуанань".

Отмечается, что тесты на коронавирус родителей "нулевого пациента" оказались отрицательными, однако неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.

Эксперты ВОЗ намерены установить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусом, выявленными в Ухане в декабре 2019 года. Миссия ВОЗ в сотрудничестве с китайскими коллегами уже определила, что некоторые из 174 случаев, зафиксированных в этот период, связаны с другими торговыми площадками в Ухане, но их названия пока не разглашаются.

В ближайшие дни специалисты ВОЗ планируют опубликовать рекомендации для дальнейшего изучения происхождения коронавируса.