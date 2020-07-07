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ВОЗ: Пик пандемии коронавируса еще не достигнут

ВОЗ: Пик пандемии коронавируса еще не достигнут Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
Другие страны
7 июля 2020 г. 21:47
ВОЗ: Пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, "(в начале вспышки) 400 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено за 12 недель". "И за минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения, - обратил внимание глава ВОЗ. - Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии".

"К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались, - добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. - В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность продолжает расти".

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, "в июне наблюдается большой прирост новых случаев", при этом "кривая по количеству смертей немного запаздывает, она не повторяет кривую по случаям заражения". "Это может произойти. Это будет плохо, но это может случиться", - указал он.

Как оценил Райан, врачи и медсестры сейчас научились лучше вести случаи заболевания COVID-19, стали доступны определенные виды терапии, накопился опыт лечения, который позволяет снижать уровень смертности, но, по его словам, "вызывает озабоченность то, что число случаев растет день за днем". "В апреле и мае у нас было 100 тыс. случаев в день, а сейчас 200 тыс. новых случаев", - сказал эксперт, подчеркнув, что это не только результат массового тестирования. "Это означает, что эпидемия набирает обороты", - резюмировал он.

 

 

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