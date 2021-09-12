ВОЗ: COVID-19 продолжит мутировать и останется с нами

Программы по вакцинации от COVID-19 на нынешнем этапе обеспечивают, прежде всего, защиту людей от тяжелых форм заболевания, а не обеспечивают коллективный иммунитет.

Программы по вакцинации от COVID-19 на нынешнем этапе обеспечивают, прежде всего, защиту людей от тяжелых форм заболевания, а не обеспечивают коллективный иммунитет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"Думаю, главной целью вакцинации теперь стало, прежде всего, предотвращение тяжелых форм заболевания, предотвращение смерти", - сказал Клюге.

В мае 2021 года Клюге считал, что "пандемия завершится, когда мы добьемся вакцинации 70%". Отвечая сейчас на вопрос о том, в силе ли данная оценка, он подчеркнул, что давал такую оценку, так как "на тот момент еще не было видно распространение новых, более заразных и сильных штаммов".

Клюге также призвал подумать о том, как бороться против COVID-19 в том случае, если этот вирус не удастся полностью искоренить. "Если мы предположим, что COVID-19 продолжит мутировать и останется с нами, как, к примеру, грипп, то нам нужно рассчитать, как постепенно менять нашу стратегию по вакцинации. Главное получить крайне важную информацию о том, как действует введение дополнительных доз вакцины", - подчеркнул он.

Напомним, что ряд специалистов теперь считают, что коронавирус COVID-19 невозможно будет полностью искоренить при помощи одной только массовой вакцинации. В то же время, эксперты отмечают, что прививки, тем не менее, играют ключевую роль в борьбе против коронавирусной инфекции.