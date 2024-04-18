Восстановление здания биржи в Копенгагене после пожара может обойтись в $143 млн

Восстановление здания биржи в Копенгагене после пожара займет от пяти до десяти лет, стоимость проекта может достичь миллиарда крон (143 млн долларов).

Восстановление здания биржи в Копенгагене после пожара займет от пяти до десяти лет, стоимость проекта может достичь миллиарда крон (143 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку дал архитектор-реставратор и председатель объединения "Исторические здания" Йорген Оверби в интервью газете Berlingske.

"По осторожным предположениям, [это может стоить] от 500 млн крон (около 72 млн долларов) до миллиарда (143 млн долларов) - скорее, ближе к миллиарду. Однако мы многого еще пока не знаем", - сказал он.

Пожар, уничтоживший половину здания копенгагенской биржи, в Дании назвали национальной катастрофой. "Это национальная катастрофа, сгорели четыреста лет экономической истории. Утром я плакал и вечером тоже буду плакать, - заявил председатель Торговой палаты Дании Бриан Миккельсен. - Мы решили отстроить биржу, чего бы это ни стоило".

По мнению шведского историка архитектуры Мартина Рёрбю, финансовая сторона вопроса - не самая большая проблема, и он уверен, что знаменитый шпиль биржи, который рухнул во время пожара, снова возвысится над столицей королевства. "Я в этом совершенно убежден, этот шпиль является одним из шпилей и башен исторического центра Копенгагена. И то, что он больше не появится, совершенно исключено", - приводит его слова газета Svenska Dagbladet.