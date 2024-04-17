При пожаре в Копенгагене сгорела половина здания биржи, тушение продолжается

Половина исторического здания фондовой биржи в Копенгагене полностью сгорела при пожаре, работы по тушению продолжатся минимум до утра четверга.

Половина исторического здания фондовой биржи в Копенгагене полностью сгорела при пожаре, работы по тушению продолжатся минимум до утра четверга.

Как передает Report, об этом сообщает в агентство Reuters.

Половина старой фондовой биржи Дании полностью выгорела, остались только внешние стены после того, как пламя охватило здание и привело к обрушению крыши в результате разрушительного пожара во вторник. Люди вместе со спасателями выносили картины и другие артефакты из здания, большую часть произведений искусства удалось спасти.

Информации о пострадавших нет, сообщали спасатели.

Датские СМИ, деятели культуры и политики сравнили это событие с пожаром в парижском Нотр-Даме, который сгорел пять лет назад.

Историческое здание биржи, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль был построен в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, ранее до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.