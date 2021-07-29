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Восемь сирийских солдат погибли при нападении боевиков на их посты

Восемь сирийских солдат погибли при нападении боевиков на их посты Боевики из оппозиционных формирований "Ахрар Хауран" атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая телек
Другие страны
29 июля 2021 г. 16:59
Восемь сирийских солдат погибли при нападении боевиков на их посты

Боевики из оппозиционных формирований "Ахрар Хауран" атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

По информации телеканала, боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. По сведениям агентства САНА, одна из мин попала в госпиталь "Аль-Ватани", где нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра". Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.

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