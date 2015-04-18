Вооруженные бои между полицией и преступниками произошли в Мексике

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Нормальная жизнь мексиканского города Рейноса в штате Тамаулипас была в пятницу практически парализована в результате боев между федеральными силами и преступниками.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", столкновения с применением огнестрельного оружия начались рано утром в центре города и в промышленной зоне.

По данным портала El Universal, причиной этого мог стать арест одного из лидеров местного преступного мира, которого попытались освободить его подельники.

По другим данным, перестрелки шли между различными группами, входящими в состав "Картеля Залива", которые борются за власть внутри преступной организации.

Бои продолжались несколько часов, в ряде районов города были подожжены частные автомобили, машины некоторых компаний и пассажирские автобусы, преступники блокировали несколько оживленных магистралей. При этом данных об убитых и раненых пока не поступало.

Сейчас ситуацию в городе в целом федеральные силы взяли под контроль, хотя в ряде мест по-прежнему слышны выстрелы. Власти предупредили граждан об опасности появления на улицах города, расположенного на границе с США.

"Картель залива" является одним из лидеров преступного мира Мексики, разделяющим со своими конкурентами из картеля "Лос-Сетас" сферы влияния в первую очередь на востоке и северо-востоке страны. Штат Тамаулипас является ареной противостояния этих двух группировок в контроле над поставками наркотиков в США.