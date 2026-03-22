Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

Военный вертолет вооруженных сил Катара потерпел крушение и упал в море вблизи побережья эмирата.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Минобороны страны.

Согласно информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.

"Военный вертолет потерпел крушение и упал в территориальные воды Катара во время выполнения планового задания. Причиной инцидента послужила техническая неисправность", - отмечается в официальном заявлении ведомства.

Уточняется, что в данный момент проводятся поисково-спасательные мероприятия по обнаружению членов экипажа и "пассажиров, находившихся на борту вертолета".