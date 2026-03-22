İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Qətərdə hərbi helikopter texniki nasazlıq səbəbindən dənizə düşüb

    Qətər Silahlı Qüvvələrinin hərbi helikopteri qəzaya uğrayaraq əmirliyin sahilləri yaxınlığında dənizə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qəzaya texniki nasazlığı səbəb olub.

    "Hərbi helikopter planlı tapşırığı yerinə yetirərkən qəzaya uğrayaraq Qətərin ərazi sularına düşüb. Hadisəyə texniki nasazlıq səbəb olub", - qurumun rəsmi bəyanatında qeyd olunub.

    Dəqiqləşdirilib ki, hazırda ekipaj üzvlərinin və helikopterin göyərtəsində olan sərnişinlərin tapılması üçün axtarış-xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir.

    Qətər Silahlı Qüvvələri hərbi helikopter qəzası Qətər Müdafiə Nazirliyi
    Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

