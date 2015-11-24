Военный самолет разбился на сирийско-турецкой границе - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Российский военный самолет был сбит ВВС Турции. Как сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили представители вооруженных сил Турции.

По их информации, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции. В данный момент ведется поиск катапультировавшегося экипажа самолета.

Ранее Турция выразила официальной Москве протест в связи с обстрелами российскими самолетами туркманского населения, проживающего на этой территории. Комментируя данный вопрос премьер-министр Турции Ахмет Давуодглу предупреждал, что в случае нарушения воздушного пространства будут предприняты все необходимые меры.

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный военный самолет разбился на территории Сирии недалеко от границы с Турцией, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

При этом не уточняется тип самолета и страна, которой он принадлежал.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет упал в районе сирийского села Ямади, где расположены палатки вынужденных переселенцев. Пилот самолет успел катапультироваться.