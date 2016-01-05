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    Военные США ранены в афганской провинции Гильменд

    Обстоятельства случившегося и число пострадавших американских военных пока точно не установлены

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Несколько военнослужащих США "получили ранения или погибли" во вторник в ходе двух инцидентов в провинции Гильменд на юге Афганистана. 

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC. Она ссылается на официального представителя министерства обороны Соединенных Штатов, не раскрывая его имени и фамилии. 

    Источник признал, что обстоятельства случившегося и число пострадавших американских военных пока точно не установлены. Согласно данным источника, американский вертолет, предназначенный для проведения миссий специального назначения, принимал участие в контртеррористической операции в районе населенного пункта Марджа в Гильменде. При этом американцы потеряли несколько человек ранеными. Для их эвакуации был вызван вертолет, который во время приземления попал под обстрел из минометов и стрелкового оружия.

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