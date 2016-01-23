Военные США испортили ядерную ракету в 2014 году

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Из-за ошибки во время работ по техническому обслуживанию получила повреждения ракета с ядерной боеголовкой типа "Минитмен-3", расположенная в пусковой шахте на северо-востоке штата Колорадо, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел 17 мая 2014 года, однако ведомство сообщило о нем только после окончания расследования. Подробности происшествия не приводятся, поскольку информация является секретной.

По результатам расследования трое военнослужащих получили взыскания: они были лишены допуска к работам с ядерными ракетами. Ремонт ракеты после повреждения обошелся в 1,8 млн. долларов США, для этого ее пришлось извлекать из шахты. В сообщении уточняется, что во время ремонта военнослужащие нарушили требования технических регламентов на проведение работ.

Скандал, связанный с технической подготовкой специалистов ВВС США, разгорелся в марте 2014 года. Тогда командование решило уволить девятерых офицеров ядерных войск и подвергнуть взысканиям несколько десятков военнослужащих младшего офицерского состава, запятнавших себя мошенничеством на экзаменах.

Оно выражалось в списывании ответов на экзаменах по проверке знаний офицеров ракетных войск, в том числе навыков обработки "чрезвычайных приказов о начале боевых действий", куда входят данные о наведении и запуске ракет. Как установило тогда следствие, факты мошенничества, которые первоначально были отнесены к периоду августа-сентября 2013 года, продолжались как минимум с ноября 2011 по ноябрь 2013 года.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, которая стоит на вооружении армии США.