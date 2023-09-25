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Военные США и Индии проводят учения на Аляске

Военные США и Индии проводят учения на Аляске На военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт США и Индия с 25 сентября по 8 октября проведут 19-у по счету военные учения Yudh Abhyas.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 11:05
Военные США и Индии проводят учения на Аляске

На военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт США и Индия с 25 сентября по 8 октября проведут 19-у по счету военные учения Yudh Abhyas.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минобороны Индии.

"В учениях примет участие контингент индийской армии численностью 350 человек из состава военнослужащих маратхского полка легкой пехоты. С американской стороны будет задействован первый батальон 24-го пехотного полка боевой группы первой бригады", - заявило ведомство.

Темой учений является применение интегрированной боевой группы в горных/экстремальных климатических условиях, график учений в соответствии с мандатом ООН будет включать все операции, связанные с поддержанием мира и принуждением к миру. Учения также будут включать операции по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях.

Обе стороны проведут серию тактических учений для повышения оперативной совместимости при проведении миротворческих операций ООН. Представители обеих сторон также проведут подробные обсуждения, чтобы поделиться своим опытом и передовыми практиками.

Первые военные учения Yudh Abhyas были проведены в 2002 году. C тех пор они ежегодно проводятся армиями обеих стран для обмена передовым опытом, тактикой, методами и процедурами.

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