Военнослужащий Германии задержан по подозрению в подготовке теракта

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии задержали во Франкфурте-на-Майне военнослужащего бундесвера по подозрению в терроризме, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Данную информацию уже подтвердили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне.

Следователи полагают, что молодой человек, имеющий немецкое гражданство, в 2015 году выдал себя за мигранта и подал заявку на получение статуса беженца в ФРГ. После того, как его запрос был удовлетворен, он приобрел на черном рынке пистолет и планировал совершить террористическое нападение. О его возможных мотивах пока не сообщается.

Кроме военнослужащего был задержан еще один человек - студент из Баварии.