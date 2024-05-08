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Британия высылает из страны военного атташе России

Британия высылает из страны военного атташе России Великобритания объявила о высылке из страны военного атташе России.
Другие страны
8 мая 2024 г. 16:13
Британия высылает из страны военного атташе России

Великобритания объявила о высылке из страны военного атташе России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Власти Британии приняли решение лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости.

Выступая в парламенте, министр внутренних дел Джеймс Клеверли объяснил этот шаг ответом на вредоносную деятельность РФ в королевстве.

"Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонный сектор в Хайгейте, который, по нашему мнению, использовался в разведывательных целях", - сказал он.

Кроме того, МВД Великобритании объявило о введении новых ограничений при получении дипломатических виз россиянами.

Представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала, что Лондону будет дан адекватный ответ.

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Версия на английском языке Britain says it will expel Russian defence attache
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyanın hərbi attaşesini ölkədən çıxarır

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