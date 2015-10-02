​Военный самолет США разбился в Афганистане, погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На востоке Афганистана в аэропорту города Джелалабад разбился американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из оборонного ведомства Соединенных Штатов.

О состоянии пассажиров и экипажа самолета информации пока нет.

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Как передает Reuters, в результате катастрофы погибли 10 человек.

На данный момент идет расследование инцидента, информации о том, что самолет был сбит, не поступало.

Сообщается, что пятеро погибших были члены экипажа, и еще пятеро – гражданские лица, которые работали по контракту в Афганистане.

В свою очередь, информационное агентство AFP сообщило, что число погибших в результате авиакатастрофы достигло 11 человек.