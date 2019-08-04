Военный совет и оппозиция Судана подпишут Конституционную декларацию 17 августа

Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" подпишут Конституционную декларацию 17 августа.

Как передаёт Report, этом сообщает агентство Reuters.

18 августа будет объявлено о формировании Суверенного совета, который будет управлять государством в течение трехлетнего переходного периода. Новый премьер-министр страны будет назначен 20 августа, в кабмин сформирован 28 августа.

Как сообщает агентство, Военный совет и оппозиционный альянс в воскресенье парафировали Конституционную декларацию. Суверенный совет, о создании которого стороны договорились в начале июля, будет состоять из 11 гражданских и военных представителей. В его состав войдут пять человек, избранных военным советом, а также пять гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.