Водители автобуса и грузовика задержаны после ДТП в ХМАО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Водители пассажирского автобуса и грузовой фуры, попавших в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 погибшими, задержаны.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"Оба водителя задержаны и находятся сейчас в статусе подозреваемых. Их опрашивают следователи", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в воскресенье на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Авария унесла жизни 12 человек, из них 11 детей. Более 20 человек находятся в больнице Ханты-Мансийска, некоторые из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждено уголовное дело.