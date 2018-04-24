Водителем микроавтобуса, наехавшего на пешеходов в Канаде, оказался гражданин Армении - ВИДЕО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Торонто установила личность водителя, ранее совершившего наезд на пешеходов.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, по данным полиции Торонто, им оказался 25-летний Алек Минассян, который является гражданином Армении.

Водитель при задержании оказал вооруженное сопротивление полиции.

Правоохранительные органы пока не дают никаких комментариев по поводу мотивов преступления.

Как утверждает Reuters, теракт рассматривается как основная версия случившегося.

По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов.