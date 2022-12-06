Во время протестов в Улан-Баторе были ранены 13 полицейских

Во время протестов в Улан-Баторе (Монголия) были ранены 13 сотрудников полиции. Один из них был госпитализирован со сломанным носом.

Во время протестов в Улан-Баторе (Монголия) были ранены 13 сотрудников полиции. Один из них был госпитализирован со сломанным носом.

Как передает Report, об этом сообщает издание Ikon со ссылкой на Главное управление полиции Монголии.

По данным издания, также были зафиксированы случаи вандализма, в частности, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, а также разрушен забор. Недалеко от отеля "Туушин" рядом с площадью Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, были повреждены автомобили.

Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 млрд долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.

5 декабря стало известно, что в столице Монголии проходят массовые демонстрации из-за скандала с хищением экспортного угля. Протестующие требуют от правительства и президента назвать имена "воров, укравших уголь на 44 трлн тугриков (12,9 млрд долларов)".

Власти страны сообщают, что в митингах в основном участвуют молодежь и студенты.