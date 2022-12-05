В столице Монголии проходят массовые протесты из-за коррупционного скандала

В Улан-Баторе (Монголия) третий день подряд проходят массовые протесты из-за недавнего коррупционного скандала.

В Улан-Баторе (Монголия) третий день подряд проходят массовые протесты из-за недавнего коррупционного скандала.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Протестующие пытаются штурмовать Дворец правительства. В ходе столкновения пострадали 6 человек, среди них 4 сотрудника службы безопасности Дворца. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.

Причиной беспорядков стала информация о факте хищения угля при его поставках в Китай. Общая сумма украденного угля составляет 12,9 млрд долларов. Протестующие обвиняют в пропаже угля коррумпированных чиновников.

В свою очередь, правительство Монголии просит китайские власти подключиться к расследованию угольного дела.

Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.