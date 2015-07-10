​Во время благотворительной акции произошла трагедия

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в результате давки, возникшей при раздаче помощи бедным в бангладешском городе Мименсингх, по меньшей мере погибли 23 человека. Двое из них дети, а остальные - женщины.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, местный предприниматель организовал акцию во дворе собственного дома.

Отмечается, что давка возникла при попытке собравшихся одновременно пройти во двор через узкие ворота.

Точное число пострадавших пока неизвестно.