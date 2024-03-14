Во Франции заявили, что политика Макрона может привести к третьей мировой

Президент Франции Эмманюэль Макрон своим поведением в ситуации вокруг Украины может подтолкнуть мир к третьей мировой войне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон своим поведением в ситуации вокруг Украины может подтолкнуть мир к третьей мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам Пьер де Голль - внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля после встречи с главой комитета Госдумы РФ по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Журналисты попросили де Голля прокомментировать заявления французского президента о возможности присутствия иностранных воинских контингентов в Украине.

"Это не наша война, и в этом убежден как народ Франции, так и все народы Европы. К сожалению, сейчас во Франции президент Макрон пытается притянуть конфликт в Украине для того, чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту. Чтобы оправдать то, что у него нет программы как для Франции, так и для всей Европы, - сказал он.

По его словам, нынешние власти Франции привыкли врать как французскому населению, так и населению во всей Европе.

"Как показывают опросы и результаты выборов, эти обстоятельства, это достойное сожаления поведение, эта непоследовательность, к сожалению, могут привести нас к гораздо большей опасности, а именно к третьей мировой войне. Сейчас этот риск как никогда высок", - подчеркнул де Голль.

Напомним, что 26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.