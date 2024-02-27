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Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада в Украину

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада в Украину Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 04:07
Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада в Украину

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

"Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", - отметил французский лидер.

Макрон утверждал, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. "Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", - сказал президент Франции.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

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Версия на азербайджанском языке Makron Qərb qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyünü istisna etməyib

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