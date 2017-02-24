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    Во Франции в ходе акции протеста против произвола полиции задержаны 26 человек

    Акции протеста проходят в поддержку 22-летнего юноши, который был задержан полицией

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Полиция арестовала 26 студентов в ходе несанкционированной акции протеста в Париже.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    Сотни студентов заблокировали входы в школы в ходе демонстрации из-за предполагаемого изнасилования темнокожего молодого человека по имени Тео полицией.

    Полиция применила слезоточивый газ в ходе демонстрации молодежи, которая переросла в стычки с полицией. Участники акции бросали в полицейских предметы

    Акции протеста во Франции проходят в поддержку 22-летнего юноши по имени Тео, который был задержан полицией и подвергся изнасилованию полицейской дубинкой. Одному из предполагаемых соучастников преступления уже предъявили обвинения в изнасиловании, трех других обвиняют в насильственных действиях и отстранили от работы.

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