Во Франции в ходе акции протеста против произвола полиции задержаны 26 человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Полиция арестовала 26 студентов в ходе несанкционированной акции протеста в Париже.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

Сотни студентов заблокировали входы в школы в ходе демонстрации из-за предполагаемого изнасилования темнокожего молодого человека по имени Тео полицией.

Полиция применила слезоточивый газ в ходе демонстрации молодежи, которая переросла в стычки с полицией. Участники акции бросали в полицейских предметы

Акции протеста во Франции проходят в поддержку 22-летнего юноши по имени Тео, который был задержан полицией и подвергся изнасилованию полицейской дубинкой. Одному из предполагаемых соучастников преступления уже предъявили обвинения в изнасиловании, трех других обвиняют в насильственных действиях и отстранили от работы.