Во Франции усилили меры безопасности

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Франции приведены в состояние боевой готовности в связи с предстоящим военным парадом в честь празднования Дня взятия Бастилии.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

Военный парад пройдет 14 июля на Елисейских полях в Париже. В празднованиях примут участие президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщил начальник полиции Парижа Мишель Делпуэх, за порядком во время торжественных мероприятий будут следить 11 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. По его словам, все силы безопасности 14 июля будут дежурить в столице.

Повышенные меры безопасности приняты в связи «с высокой угрозой терроризма в стране», отметил Делпуэх.