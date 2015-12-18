Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За неделю до празднования католического Рождества во Франции усилены меры безопасности в церквях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД страны Бернар Казнёв.

"Соответствующее распоряжение разослано префектам всех регионов Франции", - пояснил министр. По его словам, в праздничные дни полицейские патрули будут усилены в местах религиозного культа.

В Париже особое внимание уделяется безопасности Собора Парижской Богоматери, базилике Сакре-Кер. Аналогичные меры принимаются и в других крупных городах Франции.