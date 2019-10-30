Во Франции смертность среди бездомных возросла на 15%

В течение 2018 года во Франции умерли 612 бездомных, что на 15% превышает показатель предыдущего года.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете неправительственной организации "Le Collectif Les Morts de la Rue".

Согласно документу, 27% из них умерли в результате несчастного случая, насилия или же самоубийства, 36% от болезни. Каждые 6 из 10 умерших бездомных были иностранцами. 13 из них несовершеннолетние. Хотя в прошлом году средний возраст смертности во Франции составил 82 года, данный показатель среди бомжей составляет 48 лет.

Отметим, что в 2017 году скончались 511 ночующих на улицах.