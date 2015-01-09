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    Неизвестные захватили заложников в столичном регионе Франции

    Предполагаемые участники нападения на журнал Charlie Hebdo открыли огонь по полицейским

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Неизвестные захватили заложников в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции, передает Report со ссылкой на AFP. 

    Ранее в городе Даммартен-ан-Гоэль произошла перестрелка c полицией. Во время преследования полицейскими машины с предполагаемыми террористами, напавшими 7 января на редакцию журнала "Charlie Hebdo" в Париже, вооруженные люди начали стрелять по машине полицейских.

    Город Даммартен-ан-Гоэль располагается в получасе езды от города Виллер-Котле в департаменте Эна, где накануне, предположительно, находились подозреваемые в нападении на редакцию сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" в Париже, жертвами которого стали 12 человек.

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