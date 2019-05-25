Во Франции проходит 28-я по счету манифестация "желтых жилетов"

Во Франции проходит очередной - 28 по счету - общенациональный день протестов "желтых жилетов".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

По ее данным, в Париже несколько сотен участников манифестации собрались возле национального кладбища Пер-Лашез и отправились через площадь Бастилии к базилике Сакре-Кёр на Монмартре. Как указали в МВД республики, сотрудники полиции провели более 5 тыс. досмотров и задержали 64 человека. О столкновениях с полицией в настоящий момент не сообщается.

Также протесты начались в городе Амьене, родном городе президента Франции Эмманюэля Макрона. По данным местных СМИ, там на улицы вышли около 300 "желтых жилетов".

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.