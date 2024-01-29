Во Франции недовольные действиями властей фермеры готовятся к блокаде Парижа

Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени.

Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени.

Как передает Report, об этом пишет газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", – сказано в статье.

Отмечается, что Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город.

"На местах блокады вокруг Парижа может быть от 1 500 до 2 500 тракторов", – цитирует издание замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантена Ле Гийу.

FNSEA и профсоюз сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.

Между тем, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено пообещал сообщить о новых мерах поддержки фермеров в течение ближайших двух дней. Он сообщил, что на этой неделе направится в Брюссель, чтобы на уровне Евросоюза обсудить возможности для упрощения бюрократических процедур для аграриев.