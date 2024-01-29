О нас

Во Франции недовольные действиями властей фермеры готовятся к блокаде Парижа

Во Франции недовольные действиями властей фермеры готовятся к блокаде Парижа Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени.
Другие страны
29 января 2024 г. 11:59
Во Франции недовольные действиями властей фермеры готовятся к блокаде Парижа

Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени.

Как передает Report, об этом пишет газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", – сказано в статье.

Отмечается, что Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город.

"На местах блокады вокруг Парижа может быть от 1 500 до 2 500 тракторов", – цитирует издание замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантена Ле Гийу.

FNSEA и профсоюз сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.

Между тем, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено пообещал сообщить о новых мерах поддержки фермеров в течение ближайших двух дней. Он сообщил, что на этой неделе направится в Брюссель, чтобы на уровне Евросоюза обсудить возможности для упрощения бюрократических процедур для аграриев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farmers dissatisfied with actions of authorities preparing to blockade Paris
Версия на азербайджанском языке Hökumətin siyasətindən narazı fermerlər Parisi mühasirəyə alacaqlar

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi