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Во Франции начались массовые протесты из-за увеличения пенсионного возраста

Во Франции начались массовые протесты из-за увеличения пенсионного возраста Во Франции сегодня проходит массовая забастовка, организованная объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста до 64 лет. По плану организаторов, митинги должны пройти в 215-250 городах страны.
Другие страны
19 января 2023 г. 16:16
Во Франции начались массовые протесты из-за увеличения пенсионного возраста

Во Франции сегодня проходит массовая забастовка, организованная объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста до 64 лет. По плану организаторов, митинги должны пройти в 215-250 городах страны.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

В забастовке участвуют, в частности, работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и ученики старших классов. Власти страны предупреждают граждан о возможных сбоях в работе метро, нарушения графиков движения поездов и самолетов.

По данным Le Figaro, во Франции может быть снижено производство электроэнергии из-за протеста работников крупнейшей генерирующей госкомпании EDF.

СМИ сообщают, что для охраны общественного порядка во время забастовок правоохранительные органы Франции задействуют более 10 тыс. полицейских.

Власти страны 10 января объявили о том, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. В стране начнут повышать возраст для получения пенсии постепенно, с 1 сентября 2023 года.

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