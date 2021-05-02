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Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек

Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек Полиция и жандармерия Франции задержала 56 человек в ходе наведения порядка на первомайских манифестациях, прошедших в крупнейших городах страны.
Другие страны
2 мая 2021 г. 10:26
Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек

Полиция и жандармерия Франции задержала 56 человек в ходе наведения порядка на первомайских манифестациях, прошедших в крупнейших городах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел. Из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.

Согласно данным профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадали 21 человек. Как сообщило МВД, в столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро стражей порядка. По сведениям министерства, всего во Франции в первомайских манифестациях приняли участие 106,7 тыс человек, из них 17 тыс в Париже. По данным ВКТ, в стране в митингах участвовали 170 тыс, из них в Париже - 25 тыс.

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