Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек

Полиция и жандармерия Франции задержала 56 человек в ходе наведения порядка на первомайских манифестациях, прошедших в крупнейших городах страны.

Полиция и жандармерия Франции задержала 56 человек в ходе наведения порядка на первомайских манифестациях, прошедших в крупнейших городах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел. Из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.

Согласно данным профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадали 21 человек. Как сообщило МВД, в столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро стражей порядка. По сведениям министерства, всего во Франции в первомайских манифестациях приняли участие 106,7 тыс человек, из них 17 тыс в Париже. По данным ВКТ, в стране в митингах участвовали 170 тыс, из них в Париже - 25 тыс.