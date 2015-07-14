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    Во Франции на нефтехимическом заводе прогремели два взрыва

    Взрывы предположительно произошли из-за возгорания резервуаров с легкой нафтой

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели ночью на нефтехимическом заводе компании LyonDellBasell неподалеку от Марселя на юге Франции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным агентства France Presse, о пострадавших информации не поступало.

    Загорелись два резервуара с легкой нафтой (лигроин, смесь жидких углеводородов) объемом 43 тыс. кубoметров. 

    Местные власти сообщили о загрязнении воздуха в радиусе 1,5 км от места происшествия, однако заверили, что выбросы не токсичны.

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