Во Франции на нефтехимическом заводе прогремели два взрыва

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели ночью на нефтехимическом заводе компании LyonDellBasell неподалеку от Марселя на юге Франции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства France Presse, о пострадавших информации не поступало.

Загорелись два резервуара с легкой нафтой (лигроин, смесь жидких углеводородов) объемом 43 тыс. кубoметров.

Местные власти сообщили о загрязнении воздуха в радиусе 1,5 км от места происшествия, однако заверили, что выбросы не токсичны.