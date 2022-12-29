Во Франции легализовали продажу каннабидиола, включая цветки и листья конопли

Государственный совет Франции вынес окончательное решение по легализации в стране продажи цветков и листьев конопли, содержащей каннабидиол (CBD).

Государственный совет Франции вынес окончательное решение по легализации в стране продажи цветков и листьев конопли, содержащей каннабидиол (CBD).

Об этом передает Report со ссылкой на декрет, опубликованный на сайте ведомства.

"Государственный совет Франции отменил правительственный декрет от декабря 2021, запрещавший продажу и потребление соцветий, содержащих CBD", - следует из документа.

Отметим, что в 1953 году Париж подписал Женевскую конвенцию, запрещающую использование каннабиса в качестве лечебного средства. Также незаконными были признаны его продажа, распространение, транспортировка и импорт.

Однако в 2019 году французские власти все же разрешили использовать производные каннабиса в качестве лекарств, которые стали выдавать пациентам строго по рецептам врачей.