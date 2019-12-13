​Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури

Во Франции 170 тысяч домов остались без электричества из-за бушующей бури.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает компания электроснабжения Enedis.

Специалисты отметили, что сложные метеоусловия сохранятся до конца дня. Ночью на самом пике бури без электроэнергии оказались 400 тысяч потребителей компании Enedis. Затем были мобилизованы силы быстрого реагирования по восстановлению электроснабжения. Теперь же число оставшихся без света домов уменьшилось.

"Буря с сильным ветром: по состоянию на 11.30 (14.30 по бакинскому времени) 170 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без электричества. Наши бригады из не пострадавших (от стихии – ред.) регионов пересекают всю территорию страны, чтобы помочь техническим специалистам, которые с прошлой ночи находятся на местах", - говорится в сообщении организации в Twitter.

При этом французские метеорологи из службы Meteo France указывают, некоторых городах скорость ветра достигла около 145 км/ч.