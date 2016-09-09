СМИ: Во Флориде сгорел джип с оставленным на зарядке Galaxy Note 7

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Пожарная служба и компания Samsung начали расследование обстоятельств возгорания джипа в США предположительно из-за оставленного внутри него телефона Samsung Galaxy Note 7, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC News.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида 5 сентября. Автомобиль принадлежал местным жителям Натану Донечер и его жене Лидии. В салоне остался смартфон, подключенный к зарядному устройству. Когда хозяин вернулся, то увидел, что машина объята пламенем.

Представитель Samsung сообщил телеканалу ABC News, что компания "в курсе инцидента" и "работает с господином Донечером, чтобы расследовать его дело и обеспечить его интересы".

Смартфон Galaxy Note 7 был презентован в начале августа. В сентябре Samsung объявил об отзыве и приостановке продаж устройств Galaxy Note 7 из-за поступивших сообщений о возгорании во время их зарядки.

В связи с этим австралийские авикомпании уже запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7, а Федеральное авиационное управление США рекомендовало пассажирам не включать и не заряжать смартфоны в самолете.