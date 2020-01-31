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Во Флориде неизвестные пытались прорваться в резиденцию Трампа

​Во Флориде неизвестные пытались прорваться в резиденцию Трампа

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному вхожу. Охране пришлось открыть огонь. После этого нарушители попытались скрыться, однако их удалось задержать.

Полиция устанавливает другие подробности происшествия.

Как сообщил телеканал, Трамп планировал прибыть в резиденцию сегодня вечером.

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